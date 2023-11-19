Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Подмосковьем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 19 ноября в 01:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Богородского городского округа в Подмосковье.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом в небе над столицей украинском беспилотнике.

Накануне Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом в регионе был сбит украинский БПЛА.

17 ноября ПВО уничтожила три беспилотника над Смоленской областью.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.