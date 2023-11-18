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Бегство украинского пилота назвали психологической операцией РФ

Спикер ГУР Украины Юсов: бегство пилота в Россию стало психологической операцией

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Спикер ГУР Украины Андрей Юсов назвал бегство пилота в Россию психологической операцией Москвы. Соответствующая публикация размещена им в Telegram-канале.

По словам Юсова, такая информационно-психологическая операция была предпринята РФ якобы после массового перехода российских военных с технику на сторону Киева.

До этого летчик ВСУ, прилетевший на российскую сторону, начал консультироваться с ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что летчик ВСУ смог сбежать в Россию, предположительно, на угнанном Су-27. При этом бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что летчик тайно сотрудничал с ВС РФ с февраля 2022 года.

Утром 18 ноября пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» сообщил, что действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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