Украинский пилот прилетел в Россию

Пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода» сообщил в Telegram-канале, что действующий летчик Военно-воздушных сил Украины прилетел в Россию.

«Все, наш парень у нас! <...> Я, как основатель сего действия, назову случившиеся «Птичка в гнезде», — написал «Воевода».

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил в соцсетях, что действующий украинский летчик прямо сейчас находится на пути в Россию и в ближайшее время появится интервью с ним. Он отметил, что отправить его в страну помог пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».

До этого украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал РИА Новости, как сдался в плен ВС РФ с помощью специального Telegram-аккаунта, адрес которого нашел в разбросанных на левом берегу Днепра листовках.

Ранее попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что группа украинских морпехов неудачно выгрузилась на левый берег Днепра, понесла потери и в итоге попала в плен к российским военным. По словам Сидоренко, командование поставило задачу переправиться через Днепр и закрепиться на левом фланге. Однако сразу перед выгрузкой группа попала под огонь российской артиллерии и минометов.

До этого стало известно, что пленный солдат ВСУ отказался от предложения обмена, решив остаться жить в России.

Ранее на Украине назвали число пленных военных ВСУ.