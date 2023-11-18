Экс-разведчик США заявил о возможной потере Одессы Украиной

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X (бывшая Twitter) выразил мнение, что действия Украины в Черном море приведут к потере Одессы. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о морских дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это практически гарантирует, что Одесса снова станет частью России. Отличная работа, Украина», — написал Риттер.

По мнению экс-разведчика, украинцы поддержали «сумасшедшего», из-за которого потеряли страну. Риттер отметил, что на фоне последних событий соглашения, которые предлагала Россия весной 2022 года, выглядят для Украины уже более привлекательными.

16 ноября Зеленский заявил, что Украина «перехватила инициативу» в Черном море благодаря флоту морских дронов.

Бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА, также заявил, что Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и другим приграничным регионам России. Генерал также призвал союзников продолжать снабжать Киев боеприпасами, поскольку, по его словам, Украина сможет «добиться успеха», если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

17 ноября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что российские военные борются с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью подводных металлических сетей. По его словам, морские дроны обычно идут в полупогруженном состоянии, из-за чего их непросто заметить. Эти устройства преимущественно получают в виде запчастей и собирают под Одессой.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.