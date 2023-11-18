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Пленный грузинский снайпер заявил о снижении потока наемников в ряды ВСУ

Пленный Чубетидзе: поток наемников во второй иностранный легион ВСУ стал меньше

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Reuters

Пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе заявил о снижении потока наемников во «второй иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По информации агентства, на днях Чубетидзе был взят в плен со своим сослуживцем, который тоже является грузином по национальности. Они шли занимать позицию для стрельбы, но ошиблись дорогой и вышли на позиции военных российской группировки «Отважные». Это произошло в лесу под городом Кременная в ЛНР.

«Не знаю, почему, но есть факт – меньше их (наемников. – «Газета.Ru») стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле – были люди. А потом перестали», — сказал Чубетидзе.

Он указал, что пополнение ВСУ наемниками идет нечасто.

По словам этого пленного, он служил в третьем взводе первой роты в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины».

До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы.

По его словам, на разных направления встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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