Пленный грузинский снайпер заявил о снижении потока наемников в ряды ВСУ

Пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе заявил о снижении потока наемников во «второй иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По информации агентства, на днях Чубетидзе был взят в плен со своим сослуживцем, который тоже является грузином по национальности. Они шли занимать позицию для стрельбы, но ошиблись дорогой и вышли на позиции военных российской группировки «Отважные». Это произошло в лесу под городом Кременная в ЛНР.

«Не знаю, почему, но есть факт – меньше их (наемников. – «Газета.Ru») стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле – были люди. А потом перестали», — сказал Чубетидзе.

Он указал, что пополнение ВСУ наемниками идет нечасто.

По словам этого пленного, он служил в третьем взводе первой роты в звании младшего сержанта во «втором интернациональном легионе обороны Украины».

До этого заместитель командира роты специального назначения с позывным «Скала» рассказал, что в рядах наемников Вооруженных сил Украины есть афроамериканцы.

По его словам, на разных направления встречается много поляков, попадаются афроамериканцы.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».