Канберра обвинила армию Китая в применении гидролокатора против австралийских водолазов

Власти Австралии обвинили КНР в непрофессиональном и безответственном поведении на море после опасного инцидента с участием военных кораблей двух стран и применении китайским эсминцем своего гидролокатора против австралийских водолазов. Об этом заявил вице-премьер Австралии Ричард Марлз, передает ТАСС.

По его словам, австралийское правительство сообщило китайским властям «о своей серьезной обеспокоенности из-за небезопасного и непрофессионального поведения (экипажа) эсминца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отношении австралийского военного корабля HMAS Toowoomba». Как указал вице-премьер, Австралия в течение десятилетий наблюдает за морским пространством в регионе «в соответствии с международным правом» и ожидает, что все государства, в том числе КНР, будут «безопасно» и «профессионально» управлять своими вооруженными силами.

Он уточнил, что упомянутый инцидент случился 14 ноября 2023 года в международных водах в исключительной экономической зоне Японии. Австралийский военный корабль «остановился для очистки винтов от рыболовных сетей», предупредив об этом по обычным каналам связи, сообщил Марлз.

«Однако во время проведения водолазных работ к нему приблизился эсминец НОАК, <…> который, как позднее выяснилось, использовал бортовой гидролокатор для создания помех австралийским дайверам и вынудил их выйти из воды», — сказал он.

Как утверждает вице-премьер, в результате действий экипажа китайского корабля «австралийские дайверы получили незначительные травмы, вызванные воздействием гидроакустических импульсов».

До этого эксперт Австралийского института стратегической политики, профессор Австралийского национального университета Пол Дибб заявил, что Австралия в случае вовлечения в вооруженный конфликт между США и КНР может атаковать китайские базы в Южно-Китайском море и Тихом океане.

Ранее Китай обвинил Австралию в попытке разрушить связи Пекина в Тихоокеанском регионе.