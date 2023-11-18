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Зеленский поддержал облегчение выезда за рубеж студентам

Зеленский предложил облегчить выезд из Украины студентам непризывного возраста

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Петр Задорожный/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею облегчить выезд из страны студентам возрастов, которые пока не подлежат мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт президента Украины.

«Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине <…>. Я считаю, что министерство образования и науки должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину», — указано в сообщении Зеленского.

Отдельно украинский президент отмечает, что подобные программы должны быть проработаны с учетом факторов возможного психологического напряжения между военным и гражданскими. Идею Зеленского также поддержал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

До этого стало известно, что около 20 тысяч призванных мужчин покинули Украину после начала мобилизации.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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