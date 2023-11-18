Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали полет Ту-160 к северу от страны предупреждением Путина Лондону

Express: полет Ту-160 к северу от Британии стал предупреждением Путина Лондону

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России над Норвежским морем стал предупреждением Великобритании и Западу из-за конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», — сказано в публикации.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты над акваториями Баренцева, Норвежского и Черного морей.

В министерстве обратили внимание, что самый продолжительный полет превысил 13 часов. Самолетам дальней авиации было обеспечено истребительное сопровождение.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, слова которого приводит пресс-служба ведомства,
полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он напомнил, что подобные полеты российские летчики совершают регулярно.

Ранее в России обвинили Британию в провоцировании ядерной войны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий