В Британии назвали полет Ту-160 к северу от страны предупреждением Путина Лондону

Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России над Норвежским морем стал предупреждением Великобритании и Западу из-за конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», — сказано в публикации.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили полеты над акваториями Баренцева, Норвежского и Черного морей.

В министерстве обратили внимание, что самый продолжительный полет превысил 13 часов. Самолетам дальней авиации было обеспечено истребительное сопровождение.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, слова которого приводит пресс-служба ведомства,

полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он напомнил, что подобные полеты российские летчики совершают регулярно.

Ранее в России обвинили Британию в провоцировании ядерной войны.