На Украине уволили замглавы службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте украинского лидера.
«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — сказано в тексте документа.
Причины увольнения не уточняются.
До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.
13 ноября сообщалось, что в минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ, а ранее был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.
3 ноября Зеленский подписал указ о том, что полковник Сергей Лупанчук назначен новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины.
Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.