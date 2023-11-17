Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине уволили замглавы службы внешней разведки

Зеленский уволил замглавы службы внешней разведки Украины Тарасовского

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте украинского лидера.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — сказано в тексте документа.

Причины увольнения не уточняются.

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного следует отправить в отставку из-за провалившегося контрнаступления.

13 ноября сообщалось, что в минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ, а ранее был снят с должности командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко.

3 ноября Зеленский подписал указ о том, что полковник Сергей Лупанчук назначен новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Ранее писатель-фантаст возглавил пресс-службу минобороны Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий