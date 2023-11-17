Появилось первое видео с помилованным организатором убийства журналистки Политковской

Организатор убийства журналистки Анны Политковской, бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов, появился на видео из зоны спецоперации впервые после помилования. Видеозапись с его участием обнародовал Telegram-канал Baza.

В ролике Хаджикурбанов в военной форме и с кружкой в руке произносит тост.

«Для того чтобы была чистота, нужно немножко поваляться в грязи», — заявил он.

Как предполагает Baza, кадры были сняты весной 2023 года. На одной из фотографий Хаджикурбанов держит в руках флаг России со своим позывным — Ворон.

14 ноября стало известно, что Хаджикурбанов, приговоренный к 20 годам лишения свободы, досрочно освободился из колонии и уехал в зону военной операции на Украине. По данным Baza, осужденный по делу об убийстве Политковской должен был находиться в колонии до 2034 года, однако еще в конце 2022 года попал в зону боевых действий. Уточнялось, что Хаджикурбанов начал службу в должности командира отделения разведки и дослужился до командира батальона, а через полгода службы мужчина продлил контракт с Минобороны, после чего его освободили от отбывания наказания.

Ранее отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов отправился из колонии строгого режима в зону спецоперации.