Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что группировка российских войск «Юг» за неделю на Донецком направлении отразила 33 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Согласно сообщению оборонного ведомства, атаки были отражены в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

Как указали в Минобороны, всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1810 военных, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

До этого МО РФ сообщило, что подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении.

15 ноября советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком.

14 ноября сообщалось, что ВСУ в течение двух суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.