В зону СВО поставили модули дистанционного управления пулеметом

Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал платформы дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова. Эти устройства уже получили российские бойцы в зоне спецоперации, передает ТАСС.

«КРЭТ <…> разработал и изготовил платформы дистанционного управления танковым пулеметом ПКТ», — пояснили в госкорпорации.

Разработчики отметили, что установленные на модуль видеокамеры позволяют точно поражать цель. Уточняется, что четыре платформы уже переданы в зону проведения спецоперации, поставка еще пяти установок ожидается до конца года.

По словам гендиректора ПАО «Сигнал» Андрея Кочерги, модуль управления ПКТ позволяет наблюдать за целью и поражать ее на расстоянии от 50 до 1100 м. Устройство при необходимости можно дооснастить тепловизионным модулем и прибором ночного видения.

В середине ноября «Ростех» представил на выставке в Дубае новейшие парашютные системы.

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