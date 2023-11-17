Страны ОДКБ заинтересовались покупкой мишенного комплекса «Адъютант»

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересованы в покупке универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант». Об этом сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что предприятие продолжает расширять линейку и возможности комплекса «Адъютант», к закупкам которого проявляют интерес зарубежные партнеры.

«Есть интерес к поставкам у стран ОДКБ», — сообщил Зиятдинов на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

Комплекс «Адъютант» относится к числу наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО. На одном шасси размещены все необходимые для работы элементы, которые имитируют современные средства воздушного нападения.

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