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В Польше заявили об инициативе России в конфликте на Украине

Newsweek Polska: Россия полностью владеет инициативой в конфликте на Украине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Обозреватель издания Newsweek Polska Мацей Новицкий заявил в своем материале, что общие настроения на Украине свидетельствуют об обладании Россией инициативой в конфликте.

»Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания; <…> президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать», — сказано в статье.

Автор материала считает, что Украина полностью зависит от Запада и при этом уже начала терять его поддержку. Он напомнил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об усталости от конфликта в Европе, а республиканцы в США призывают прекратить финансовую поддержку Украины.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что помощь, оказываемая Украине, должна обеспечить оборону этой страны, однако без эскалации конфликта.

Новый глава МИД Великобритании, экс-премьер королевства Дэвид Кэмерон также высказывал мнение, что западные государства не собираются прекращать помощь Украине и смещать свое внимание на что-то другое. В ходе визита в Киев он отметил, что отказа Запада от поддержки Украины якобы ждут в России.

Ранее на Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией.

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