Министерство обороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак», — говорится в сообщении.

Также были нанесены удары по ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что всего на данном направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и автомобиль. Также были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две самоходные артиллерийские установки Krab, три артиллерийские системы М777, а также противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 военных. Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.