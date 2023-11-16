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В Минобороны РФ отреагировали на попытки размещения сил НАТО в АТР

В МО РФ заявили, что страны НАТО стремятся к милитаризации АТР

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Wikipedia

Страны НАТО активно пытаются размещать свою инфраструктуру и военные силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что провоцирует гонку вооружений в нем. Такое заявление сделал замминистра обороны России Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс», которое проходит в Джакарте, сообщает РИА Новости.

«В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру», — сказал Фомин.

Он пояснил, что Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия расширяют присутствие в АТР своих военно-морских и военно-воздушных сил, проводят регулярные учения и увеличивают их масштабы. При этом реальных угроз этим европейским странам, с точки зрения Минобороны РФ, здесь нет.

Фомин также заявил, что в странах АТР набирает силу военно-биологическая деятельность США, которые развернули в регионе целую серию лабораторий — аналогичных тем, что ранее функционировали на Украине.

В сентябре директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев, рассуждая на ту же тему, пояснил, что Россия и Китай испытывают озабоченность в связи с конфронтационной линией США и их сателлитов по милитаризации Азиатско-Тихоокеанском региона с затягиванием туда потенциала НАТО.

Ранее стало известно об отношении к России на саммите АТЭС в США.

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