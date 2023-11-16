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Армия Израиля штурмует некоторые населенные пункты на Западном берегу реки Иордан

Tasnim: израильская армия штурмует ряд городов на Западном берегу реки Иордан

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Lisi Niesner/Reuters

Израильская армия штурмует некоторые населенные пункты на Западном берегу реки Иордан, передает иранское агентство Tasnim.

По его информации, израильские военнослужащие атаковали населенный пункт Фасаил, который располагается к северу от Иерихона, на западном берегу реки Иордан. Также Tasnim сообщило о штурме городов, которые находятся в окрестностях Дженина, Наблуса и Калькилии.

До этого сообщалось, что израильские военнослужащие доставили в больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа медикаменты, инкубаторы для новорожденных, а также детское питание.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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