Армия Израиля штурмует некоторые населенные пункты на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия штурмует некоторые населенные пункты на Западном берегу реки Иордан, передает иранское агентство Tasnim.

По его информации, израильские военнослужащие атаковали населенный пункт Фасаил, который располагается к северу от Иерихона, на западном берегу реки Иордан. Также Tasnim сообщило о штурме городов, которые находятся в окрестностях Дженина, Наблуса и Калькилии.

До этого сообщалось, что израильские военнослужащие доставили в больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа медикаменты, инкубаторы для новорожденных, а также детское питание.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в больнице находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до штурма США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.