Армения ищет партнеров для поставок оружия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ищет партнеров для поставок оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы», — поделился Пашинян.

Он пояснил, что Ереван заявляет об этом открыто и прямо, поэтому ищет новых партнеров в сфере безопасности, пытается заключать контракты на поставки вооружения и техники.

До этого Пашинян заявлял, что Армения не планирует выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, Ереван принял решение не присутствовать на мероприятиях ОДКБ «по разным причинам».

Политолог Артур Атаев прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, а также сотрудничество Еревана со странами НАТО.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.