Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нехватку личного состава сочли главной проблемой ВСУ

Watson: нехватка личного состава стала главной проблемой ВСУ

close
100%
Reuters

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка солдат. К такому выводу пришло швейцарское издание Watson.

«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — процитировали в статье заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.

В публикации напомнили, что в августе Верховная рада приняла закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе. Одновременно депутаты инициировали ввод ежемесячных штрафов для мужчин призывного возраста, которые уехали за рубеж.

Гранд предрек Украине мрачное будущее, так как ее власти намерены продолжать наступление зимой, для чего требуется «много людей». По его словам, потери ВСУ будут больше из-за привлечения новобранцев, не имеющих опыта ведения военных действий. Результате надо будет набирать еще больше призывников.

Накануне на Украине оценили численность служащих в армии страны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий