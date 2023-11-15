Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка солдат. К такому выводу пришло швейцарское издание Watson.

«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — процитировали в статье заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.

В публикации напомнили, что в августе Верховная рада приняла закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе. Одновременно депутаты инициировали ввод ежемесячных штрафов для мужчин призывного возраста, которые уехали за рубеж.

Гранд предрек Украине мрачное будущее, так как ее власти намерены продолжать наступление зимой, для чего требуется «много людей». По его словам, потери ВСУ будут больше из-за привлечения новобранцев, не имеющих опыта ведения военных действий. Результате надо будет набирать еще больше призывников.

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