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После пожара на Тамбовском пороховом заводе возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе 11 ноября

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске 11 ноября. Об этом пишет «Коммерсант».

Инцидент случился в ночь на субботу. Спустя полтора часа после начала пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 300 метров. Пострадавших не оказалось.

По словам источников газеты, на месте взрыва нашли колеса, шасси, фрагменты двигателя и карбюратор. Вероятно, из них и был собран беспилотник, атаковавший завод, заключили они.

Спустя несколько дней беспилотник вновь пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области.

По данным СМИ, попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Дрон упал на территорию завода. Устройство повредило кровлю цеха смешивания массы. После этого начался пожар, который быстро потушили.

Летом на пороховом заводе в Котовске произошел взрыв, который привел к пожару. В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что в тот раз взрыв случился из-за монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.

Ранее в Кабардино-Балкарии зафиксировали попытку поджога военкомата.

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