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В США заявили, что удар по американским ракетным шахтам опасен для 300 миллионов человек

Ученый Филипп: удар по ракетным шахтам США угрожает 300 миллионам человек

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Pierre J

Ученый Принстонского университета Себастьян Филипп пришел к выводу, что атака на американские шахты с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США. Об этом Филипп написал в статье для издания Scientific American.

Согласно моделям, разработанным исследователем, целенаправленный ядерный удар по американским ракетным шахтам в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота уничтожил бы все живое в прилегающих регионах.

По расчетам Филиппа, для уничтожения шахтной пусковой установки потребуются одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости. Кроме разрушительного воздействия от ударной волны и светового излучения, большую опасность представляет загрязнение радиоактивной пылью.

Из-за того, что направление ветра подвержено большой изменчивости, все население сопредельных штатов, а также наиболее густонаселенных районов Канады и северных регионов Мексики, всего более 300 млн человек, подверглось бы риску чрезвычайно опасных радиоактивных осадков.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в том, что его действия во внешней политике могут привести к третьей мировой войне.

Ранее Россия расторгла соглашение о о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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