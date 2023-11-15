Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что бездумная политика США привела к военной катастрофе на Украине, а власти в Киеве обвиняют в поражении друг друга. Об этом ученый сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Сакса, для Украины сейчас наступает финал, и президент Зеленский, очевидно, пребывает в отчаянии. Он сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с кровавыми событиями, случившимися в 1934 году в нацистской Германии, заявив, что «длинные ножи наготове в Киеве». Сакс подчеркнул, что украинские государственные деятели сейчас выдвигают друг другу серьезные взаимные обвинения.

Ученый отметил, что на Украине уже произошла военная катастрофа. Украинское командование отправляет в кровавые атаки пехотинцев, не имеющих поддержки бронетехники и авиации. Экономист считает, что Россия обладает превосходством в авиации, ракетах, и сухопутных силах, а США не имеют понимания того, как договориться о завершении конфликта.

Сакс возложил ответственность за такое положение дел на Вашингтон. Он подчеркнул, что именно США подтолкнули Украину к неудачному контрнаступлению, не имеющего четкого плана. Экономист заявил, что считает нынешнюю команду советников по внешней политике американской администрации «самой жалкой» из всех, которые он когда-либо видел.

Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, внутри страны могут начаться протесты.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.