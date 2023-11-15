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Пентагон: направляемые Киеву истребители F-16 будут ремонтироваться в европейских странах

В Пентагоне заявили, что поставляемые Киеву F-16 будут ремонтироваться в Европе

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что поставляемые Западом Киеву истребители F-16 американского производства после применения их в ходе конфликта будут проходить серьезные ремонтно-технические работы в ряде европейских стран, в частности, в Польше. Об этом чиновник сообщил , выступая на конференции, проведенной американской газетой Politico.

По словам Лапланта, план Запада заключается в том, чтобы организовать и проводить как можно больший объем серьезных ремонтных работ самолетов F-16 в Европе. И Польша является одной из стран для проведения такого ремонта.

При этом чиновник отметил, что западные страны сейчас работают над тем, чтобы обучить украинских военных выполнять некоторые из простых ремонтных работ непосредственно на Украине.

Ранее министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте с Россией.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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