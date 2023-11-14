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В Индии выпустили первую партию лицензионных автоматов АК-203

В Индии на совместном с Россией предприятии начался выпуск автоматов АК-203

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

На совместном российско-индийском предприятии по выпуску автоматов АК-203 выпущена первая партия продукции, оружие проходит испытания. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева сообщает ТАСС.

«Организация производства в Индии автоматов АК-203 ведется в соответствии с контрактными документами, развернуто их серийное производство. Изготовлена первая партия автоматов, которая в настоящее время проходит испытания», — сказал Шугаев.

Совместное предприятие IRRPL по выпуску автоматов АК-203 базируется в Индии в районе города Корва штата Уттар-Прадеш. Договоренность о его создании была достигнута в 2019 году.

Автомат АК-203 калибра 7,62 — версия автомата Калашникова «двухсотой» серии. Его основная особенность — возможность установки современных прицельных систем на планку Пикатинни, а также улучшенная эргономика за счет наличия складного телескопического приклада, новой пистолетной рукоятки и пламегасителя.

3 ноября сообщалось, что концерн «Калашников» с опережением выполнил контракт на поставки автоматов АК-12 в Вооруженные силы России.

Ранее глава Минобороны Индии заявил, что связи в сфере военного дела являются одним из столпов партнерства страны и РФ.

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