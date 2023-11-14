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В России разработали мобильные солнечные батареи для военных

В России создали мобильные солнечные батареи для бойцов в зоне СВО

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pixabay.com

Легкопередвигаемые солнечные батареи, способные обеспечивать электричеством позиции, разработали для инженерных войск в Твери. Об этом рассказал РИА Новости начальник кафедры тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рушан Исмятуллин.

Такие батареи могут быть использованы для обеспечения электричеством блиндажей, в которых ночуют военные на передовой в зоне специальной военной операции, отметил он.

По словам Исмятуллина, солнечную панель можно устанавливать под различным углом, для этого имеются специальные отверстия и щеколды, закрепленные на панели. В таком удобном варианте батареи переносятся, устанавливаются и вырабатывают электрическую энергию длительное время.

Глава университетской кафедры добавил, что похожие разработки используются в Вооруженных силах Украины для обеспечения электроэнергией позиций на удаленных линиях обороны.

Он добавил, что при захвате позиций российским спецназом на Херсонском направлении были обнаружены носимые солнечные панели, которые противник использовал для подзарядки.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.

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