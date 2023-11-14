Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине

Словакия приняла решение прекратить оказывать военную помощь Украине, при этом оставит гуманитарную. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк генеральному секретаря НАТО Йенсу Столтенбергу, говорится в сообщении на сайте Вооруженных сил Словакии, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Калиняк встретился со Столтенбергом в Брюсселе, где проинформировал его о завершении военной помощи Украине, которая оказывалась со складов республики.

При этом в Минобороны отметили, что Словакия предоставляет Украине достаточно широкую шкалу гуманитарной и технической помощи.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы. Пакет должен был стать 14-м со стороны государства с начала украинского конфликта. Всего республика успела отправить Киеву снарядов, техники и оружия на €671 млн. В США назвали решение Словакии признаком усталости НАТО.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.