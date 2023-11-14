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Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине

Глава МО Словакии сообщил Столтенбергу о прекращении военной помощи Украине

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Depositphotos

Словакия приняла решение прекратить оказывать военную помощь Украине, при этом оставит гуманитарную. Об этом сообщил министр обороны Словакии Роберт Калиняк генеральному секретаря НАТО Йенсу Столтенбергу, говорится в сообщении на сайте Вооруженных сил Словакии, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что Калиняк встретился со Столтенбергом в Брюсселе, где проинформировал его о завершении военной помощи Украине, которая оказывалась со складов республики.

При этом в Минобороны отметили, что Словакия предоставляет Украине достаточно широкую шкалу гуманитарной и технической помощи.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы. Пакет должен был стать 14-м со стороны государства с начала украинского конфликта. Всего республика успела отправить Киеву снарядов, техники и оружия на €671 млн. В США назвали решение Словакии признаком усталости НАТО.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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