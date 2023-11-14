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Немецкий концерн передаст Украине 25 танков Leopard

Rheinmetall поставит Украине 25 восстановленных танков Leopard в 2024 году

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине в 2024 году 25 восстановленных танков Leopard 1A5. Об этом сообщили на сайте концерна.

Речь идет о восстановленных танках Leopard 1A5, которые сейчас ремонтируют на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. Компания не назвала точную стоимость закупки, однако отметила, что на это потратят десятки миллионов евро. Сумма включает в себя затраты на обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и вспомогательные услуги, отметили в компании.

Также компания предоставит ВСУ пять танковых тягачей и два тренажера вождения. Там пояснили, что заказ Rheinmetall для Украины финансируется непосредственно правительством Германии.

До этого Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16. Журналисты отметили, что лидеры международной коалиции пока не могут назвать дату передачи самолетов, но это состоится после того, как закончится обучение украинских пилотов.

Ранее на Западе начали думать о приостановке поставок Украине танков.

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