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В минобороны ФРГ не стали раскрывать подробности по «Северным потокам»

Писториус отказался сообщать подробности расследования по «Северным потокам»

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Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался сообщать подробности расследования по «Северным потокам». Об этом сообщает ТАСС.

Писториуса попросили прокомментировать кого он впервые услышал имя Романа Червинского, полковника ВСУ, которого американские СМИ обвинили в организации терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». В ответ Писториус заявил, что пока не может сказать, когда наступит время подробного комментария.

«До тех пор, пока у меня не будет действительно неопровержимых материалов на этот счет, заявлений я делать не буду», — заявил Писториус на вопрос, что может рассказать насчет «Северных потоков».

До этого в Кремле прокомментировали сообщения об участии полковника ВСУ в подрыве «Севпотоков».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, те, кто ведет расследование, должны учитывать это и сделать публичными результаты своей работы, назвать виновных, исполнителей, заказчиков.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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