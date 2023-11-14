Заслуженный летчик РФ рассказал о боевых возможностях истребителя Checkmate

Заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин в эфире Tsargrad.tv перечислил преимущества нового российского истребителя пятого поколения Checkmate. По его словам, самолет будет надежной «легкой» парой «тяжелому» Су-57.

«Самое главное, что он дешевый, потому что одномоторный. Но при этом полезной нагрузки достаточно много берет. Он малозаметный, его не видят. Он многофункциональный. Его можно создавать и как палубный — на любые задачи. Подвешивать любые ракеты. Авионика в нем уже более серьезная», — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что интерес к истребителю начали проявлять как американцы, так и европейцы.

В «Ростехе» сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate. Макет самолета был представлен в 2021 году. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров обещает, что истребитель поднимется в воздух в 2025 году. Предполагается, что дешевая машина с одним двигателем будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Ростехе» отметили возросший интерес к военной технике РФ за границей.