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Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ

Минобороны РФ распространило кадры допроса снайперов, воевавших на стороне ВСУ

Двое граждан Грузии, служивших в ВСУ в качестве стрелков-снайперов, сдались в плен российским войскам. Видеоролик с кадрами их допросов распространило Минобороны России.

Оба задержанных проходили службу по контракту во 2-м интернациональном легионе ВСУ. Помимо граждан Грузии в легионе есть поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы.

Георгий Чубетидзе был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины в марте 2023 года, в это время он находился в следственном изоляторе за совершение преступления.

Георгия Геглидзе завербовали в Германии. Оба подписали трехлетний контракт на прохождение службы.

Трехмесячный курс обучения контрактники проходили на базе 2-го интернационального легиона в Тернополе, их готовили инструкторы из США, Великобритании и Канады. Помимо медицинской, тактической и огневой подготовки много внимания уделялось психологической обработке наемников. За расправу над российскими военнослужащими обещали по $300.

По словам пленных, многие наемники совершили у себя на родине тяжкие преступления и скрываются в иностранном легионе от правосудия. Среди них немало наркоманов, что сказывается на их поведении и прохождении службы.

Пленные граждане Грузии утверждают, что наемники иностранного легиона не испытывают жалости к мирному населению и обычным военнослужащим ВСУ. Им известны случаи расстрела местных жителей по надуманным поводам, а также военнослужащих украинской армии за отказ выполнять приказы.

Оба снайпера были пленены по дороге на позицию. На предложение со стороны российских военнослужащих сдаться они согласились и сложили оружие.

10 ноября украинский военнопленный Виталий Гурин рассказал, что в подразделении ВСУ, в котором он служил, 80% состава представляли уголовники.

Ранее в Севастополе нашли импровизированный пункт наблюдения диверсанта.

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