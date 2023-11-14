«Рособоронэкспорт» готов сотрудничать по беспилотному варианту Checkmate

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания готова к партнерству по беспилотной или двухместной версии истребителя Су-75 Checkmate. Об этом Михеев заявил ТАСС на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«При создании легкого тактического самолета Checkmate предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций. Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области. Можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета», — заявил Михеев.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ведет со странами Ближнего Востока обсуждение облика перспективного истребителя Checkmate, также известного как Су-75.

Он добавил, что в данный момент «Ростех» ведет подготовку производства для сборки первых образцов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.