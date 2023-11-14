Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Рособоронэкспорт» готов сотрудничать по беспилотному варианту Checkmate

Михеев заявил, что «Ростех» готов к партнерству по беспилотному варианту Checkmate

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания готова к партнерству по беспилотной или двухместной версии истребителя Су-75 Checkmate. Об этом Михеев заявил ТАСС на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«При создании легкого тактического самолета Checkmate предусматривается создание беспилотной и двухместной модификаций. Мы озвучиваем такие возможности иностранным партнерам в ходе консультаций по сотрудничеству в этой области. Можно констатировать устойчивый интерес к беспилотной и двухместной модификациям самолета», — заявил Михеев.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ведет со странами Ближнего Востока обсуждение облика перспективного истребителя Checkmate, также известного как Су-75.

Он добавил, что в данный момент «Ростех» ведет подготовку производства для сборки первых образцов.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий