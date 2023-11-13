Главком ВСУ Залужный и председатель ОКНШ США Браун обсудили сложную ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о своем телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном, во время которого обсуждались сложная ситуации на отдельных участках фронта, планы за зимний период и потребности украинских войск. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главкома ВСУ, он подробно рассказал американскому генералу об обстановке на фронте. Залужный назвал сложным, но контролируемым положение на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

В то же время, утверждает Залужный, украинские войска продолжают ведение наступательных действий на «определенных направлениях».

Залужный и Браун также обсудили планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах ВСУ. Прежде всего, речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и беспилотниках.

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений ВСУ.

По завершении разговора Залужный поблагодарил «американских партнеров» за оказываемую ими поддержку и помощь.

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