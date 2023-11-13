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В минобороны Украины захотели уволить трех командующих ВСУ

Минобороны Украины рассматривает возможность увольнения трех командующих ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Министерство обороны Украины рассматривает возможность увольнения трех командующих Вооруженными силами страны, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны.

В публикации говорится, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяны Остащенко, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По данным журналистов, на увольнении Остащенко настаивали волонтеры и парамедики, работающие с Силами обороны. Причины возможного увольнения Тарнавского и Наева не известны.

По данным издания, Наев может стать фигурантом дела об обороне Херсонской области в 2022 году.

Источник отметил, что вопрос отставки этих лиц рассматривается уже несколько месяцев.

4 ноября бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения. Хоренко отмечал, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации.

Ранее Хоренко сообщал о сложной обстановке в Бахмуте (Артемовске).

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