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Раскол между Зеленским и военными объяснили провалами на фронте

Эксперт Кошкин: раскол между Зеленским и военными был из-за неудач на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными стал следствием провалов ВСУ на фронте, заявил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

По его мнению, контрнаступление зависело от поддержки американских и западных союзников, которые и выбирают правила игры. При этом Вооруженные силы Украины не смогли прорвать даже первую линию обороны Вооруженных сил России.

Как пояснил военный эксперт, после этого в Вашингтоне стали обвинять украинскую армию в том, что она не смогла справиться при наличии необходимого оружия и боевой техники. А военные и политические лидеры Украины стали возмущаться, что армия получила не все, что было ей обещано.

«Естественно, что и внутри будут предъявляться претензии, <...> и на сегодняшний день этот раскол проявился», — резюмировал Кошкин.

До этого исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье заявил, что Украину ждет политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы.

Ранее американский офицер рассказал о последствиях раскола между Зеленским и Залужным.

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