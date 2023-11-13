Раскол между Зеленским и военными объяснили провалами на фронте

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными стал следствием провалов ВСУ на фронте, заявил военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

По его мнению, контрнаступление зависело от поддержки американских и западных союзников, которые и выбирают правила игры. При этом Вооруженные силы Украины не смогли прорвать даже первую линию обороны Вооруженных сил России.

Как пояснил военный эксперт, после этого в Вашингтоне стали обвинять украинскую армию в том, что она не смогла справиться при наличии необходимого оружия и боевой техники. А военные и политические лидеры Украины стали возмущаться, что армия получила не все, что было ей обещано.

«Естественно, что и внутри будут предъявляться претензии, <...> и на сегодняшний день этот раскол проявился», — резюмировал Кошкин.

До этого исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье заявил, что Украину ждет политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы.

Ранее американский офицер рассказал о последствиях раскола между Зеленским и Залужным.