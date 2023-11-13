Приказ бойцам Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние отменили

Приказ бойцам Росгвардии о возврате оружия в штатное состояние, без тюнинга, оказался подлинным. Его отменили как необоснованный, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В документе говорилось в частности, что хранение стрелкового оружия нужно «организовать без другого дополнительного оборудования, чтобы повысить эксплуатационные характеристики вооружения. Было приказано содержать вооружение в комнатах для хранения оружия организовать в штатной комплектации боевого ручного стрелкового оружия.

В ходе проверки, организованной по указанию руководства Росгвардии, стало известно, что приказ издал командир одной из дивизий войск нацгвардии. Решением вышестоящего командования инициатива была отменена. Оценка действиям командира будет дана отдельно, сообщил Хинштейн.

По слова парламентария, хотя эта дивизия не привлекается к участию в специальной военной операции на Украине, было бы лучше поддержать инициативу военнослужащих, «тюнингующих» свое оружие.

Хинштейн выразил уверенность, что «подобная глупость» — единичный случай, а быстрая реакция со стороны Росгвардии это подтверждает.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию.