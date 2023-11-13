Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Приказ бойцам Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние отменили

Хинштейн: приказ о запрете тюнинговать оружие Росгвардии отменили

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Приказ бойцам Росгвардии о возврате оружия в штатное состояние, без тюнинга, оказался подлинным. Его отменили как необоснованный, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В документе говорилось в частности, что хранение стрелкового оружия нужно «организовать без другого дополнительного оборудования, чтобы повысить эксплуатационные характеристики вооружения. Было приказано содержать вооружение в комнатах для хранения оружия организовать в штатной комплектации боевого ручного стрелкового оружия.

В ходе проверки, организованной по указанию руководства Росгвардии, стало известно, что приказ издал командир одной из дивизий войск нацгвардии. Решением вышестоящего командования инициатива была отменена. Оценка действиям командира будет дана отдельно, сообщил Хинштейн.

По слова парламентария, хотя эта дивизия не привлекается к участию в специальной военной операции на Украине, было бы лучше поддержать инициативу военнослужащих, «тюнингующих» свое оружие.

Хинштейн выразил уверенность, что «подобная глупость» — единичный случай, а быстрая реакция со стороны Росгвардии это подтверждает.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий