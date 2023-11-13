ВС России сорвали пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении

За прошедшие сутки удалось пресечь пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении <…> при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ <…>», — сказал Чехов.

Он уточнил, что живую силу и технику противника ликвидировали в районах населенных пунктов Никольского, Угледара и Старомайорского. Всего украинские части лишились семи минометных расчетов.

Чехов обратил внимание, что удары нанесли по подразделениям 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Всего уничтожили две БМП и американскую гаубицу М777.

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