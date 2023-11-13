Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России сорвали пять ротаций украинских войск на Южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Чехов: ВС РФ сорвали 5 ротаций ВСУ

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

За прошедшие сутки удалось пресечь пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южнодонецком направлении <…> при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ <…>», — сказал Чехов.

Он уточнил, что живую силу и технику противника ликвидировали в районах населенных пунктов Никольского, Угледара и Старомайорского. Всего украинские части лишились семи минометных расчетов.

Чехов обратил внимание, что удары нанесли по подразделениям 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Всего уничтожили две БМП и американскую гаубицу М777.

В октябре российский полковник назвал мощнейшее оружие ВС РФ в зоне спецоперации. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, российские бойцы используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка».

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий