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Началась подготовка производства первых российских истребителей Checkmate

В России началась подготовка производства первых истребителей Checkmate

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Imad Creidi/Reuters

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех», в России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.

После этого был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, что привело к корректировке стоимости проекта и отдельных технических решений.

Истребитель Checkmate, разработанный компанией «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха»), является первым в России однодвигательным самолетом пятого поколения. Он был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021, а зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

Основные особенности Checkmate включают в себя малозаметность, низкую стоимость эксплуатации, открытую архитектуру и высокую эффективность по соотношению «стоимость-эффективность». Истребитель способен нести более 7 тонн полезной нагрузки и одновременно поражать до шести целей. Его скорость достигает 1,8 Маха, а боевой радиус составляет 3 тысячи километров. Первая партия истребителей Checkmate планируется к производству в 2026 году.

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