США выступили против обстрелов больниц Газы

Соединенные Штаты выступают против того, чтобы боевые действия затрагивали медицинские учреждения в секторе Газа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS News.

По его словам, Вашингтон довел до сведения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эту позицию.

«США не хотят видеть перестрелок в больницах, где невинные люди, пациенты, которые получают медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь. Мы провели активные консультации с израильской армией по этому вопросу», — сказал Салливан.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что власти страны стремятся минимизировать потери среди гражданского населения в секторе Газа.

11 ноября еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич признал, что противоборствующие стороны в конфликте на Ближнем Востоке совершают преступления против гражданского населения, которое должно быть защищено в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее армия Израиля сообщила о перемещении сотен тысяч палестинцев на юг сектора Газа.