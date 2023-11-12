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Украина плотно заминировала границу с Россией и Белоруссией

Экс-военный ВСУ заявил об установке 500 тыс. мин на границе с РФ и Белоруссией

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Bernat Armangue/AP

Украина установила 500 тыс. мин на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в интервью украинскому агентству ТСН.
По его словам, эти мины зарыты в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей.

«А нужно еще больше», — приводит ТАСС слова Селезнева.

В начале ноября в Белоруссии рассказали о музыкальных провокациях на границе с Украиной. По словам председателя белорусского государственного пограничного комитета Константина Молостова, Киев сосредоточил у границы около 120 тыс. бойцов, из них 17 тыс. военных задействованы для усиления государственной границы.

При этом Молостов обратил внимание на ряд провокаций со стороны украинских военных сил. В их числе — вывешивание националистических и других флагов, включение гимна Украины и порчи пограничных знаков.

В июле командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев сообщал, что границу с Белоруссией усилят инженерными заграждениями, а находящиеся там войска получат дополнительное оружие и технику.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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