В ЦАХАЛ не исключили удары по югу Газы

Израильские вооруженные силы никогда не обещали, что не будут наносить удары по южным районам сектора Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — сказал Конрикус.

Он добавил, что могут быть случаи, когда израильская армия будет поражать важные военные цели в Газе.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ отметил, что военные действительно сосредоточили основные боевые действия или главные операции на севере Газы. Но это не значит, что не будут наноситься удары по южной части.

12 ноября в ЦАХАЛ рассказали, что Армия обороны Израиля с начала боев в Газе взорвала более 150 туннелей, которые использует военное крыло палестинского движения ХАМАС. Боевики используют туннели, чтобы скрываться от атак.

До этого бывший директор миссии USAID на Западном берегу и в секторе Газа Дэвид Харден заявил, что ХАМАС собирается заманить Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ловушку, заставив ее завязнуть в секторе Газа.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.