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Армия РФ ликвидировала четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении

ВС России уничтожили 4 украинских минометных расчета на Купянском направлении

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Reuters

Российские бойцы группировки «Запад» ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Согласно информации представителя Минобороны, Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета близ населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Степовая Новоселовка и Кисловка.

«Общие потери противника составили до 50 военнослужащих», — рассказал Зыбинский.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортер (БТР) М113 и три беспилотника ВСУ. Нанесены ракетно-бомбовые удары по украинской бригаде в районе Петропавловки и Загоруйковки. Отражены контратаки ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки, подытожил он.

До этого в районе Работино российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в районе Работино.

Ранее на Западе заявили, что ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard.

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