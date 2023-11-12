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Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с РФ

The Guardian: Залужный подготавливает ВСУ к конфликту с Россией до 2025 года

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тренирует украинских бойцов к длительному конфликту с Россией, который затянется еще на несколько лет. Подробностями информации поделилась эксперт по Украине Ольга Ойкер в беседе с британской газете The Guardian.

«Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока что-то радикально не поменяется в Москве», — полагает она.

По мнению эксперта, главком Вооруженных сил Украины сигнализирует своем народу, ее партнерам, союзникам и оппонентам о том, что украинская армия готова к длительной войне, которая может затянуться до 2025 года.

«Аргумент Залужного является <...> призывом к <...> новым технологическим решениям и инновационным подходам», — считает Ойкер.

Перед этим западные СМИ писали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством: непосредственное противостояние идет между главой страны Владимиром Зеленским и Залужным.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что нмчего не слышал о планах по замене главкома ВСУ.

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