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В Московской и Смоленской областях сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: два дрона ВСУ пытались атаковать Московскую и Смоленскую области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать территорию Смоленской и Московской областей при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, инциденты произошли вечером 10 ноября около 23:00 (совпадает с мск). В это время в указанных регионах сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сбив в небе два украинских дрона.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули представители министерства.

Также в ведомстве добавили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Другие подробности о произошедшем пока не уточняются.

В ночь на 11 ноября в подмосковном городе Коломне раздался звук взрыва. По информации Telegram-канала 360tv, в населенном пункте мог упасть беспилотный летательный аппарат. Однако никаких официальных заявлений о причинах произошедшего не поступало.

Ранее в Орловской области рассказали о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) после падения украинского дрона.

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