Украина планирует скорректировать тактику ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским войскам необходимо пересмотреть тактику и стратегию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у украинской стороны на конец 2023 и на 2024 год есть совершенно четкое понимание того, что нужно. Подоляк считает, что необходимо скорректировать тактику войск с учетом доминантных преимуществ, которые есть у российской стороны.

Подоляк также признал, что результаты пятимесячных усилий Вооруженных сил Украины (ВСУ) далеки от ожидаемых. Он добавил, что «наступательные операции на ряде направлений не завершены».

До этого Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

По его словам, осенью 2022 года Киев вел активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. Подоляк подчеркивает, что это очень медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, происходило множество согласований, тогда все и вышло из графика поставок.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.