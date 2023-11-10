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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 800 военных за неделю на Южно-Донецком направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на Южно-Донецком направлении потеряли более 800 военных.

Согласно сообщению оборонного ведомства, российские войска на указанном направлении также ликвидировали танк и 12 боевых бронированных машин ВСУ.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что российские десантники поразили ракетой танк, обнаруженный бойцами армейского спецназа «Осман» на Запорожском направлении.

3 ноября в Минобороны рассказали об успехах на Южно-Донецком направлении. За неделю ВСУ потеряли здесь семь танков, а также 11 броневиков, 28 автомобилей, девять орудий. Кроме того, удалось ликвидировать боевую машину реактивной системы залпового огня.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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