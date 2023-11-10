Украина с самого начала конфликта с Россией была обречена на провал, фактически республика уже проиграла. Такое мнение высказал американский политолог Скотт Беннетт в интервью «Известиям».

«Мы знали, что Россия победит», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сравнивая экономические показатели Российской Федерации и Украины, становится ясно, что перевес РФ неизбежен.

Беннет напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых украинцев без необходимости. Он также заявил, что некоторые члены руководства Украины теперь тоже начинают говорить о провале республике в этом конфликте.

Согласно прогнозам политолога, власть Зеленского будет полностью подорвана приблизительно через две-четыре недели.

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ должны продвинуться на поле боя до конца года. У Киева есть четкий план действий на конец 2023-го и 2024 год, подчеркнул политик. Он также высказал претензию западным союзникам из-за того, что те принимали решение о поставках вооружения Киеву «иногда немного медленно». Зеленский призвал забрать российские активы и направить на восстановление Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали провал Украины на фронте.