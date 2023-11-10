ЦАХАЛ объявил об ударе по Сирии в ответ на атаку на Эйлат

Армия обороны Израиля нанесла удар по Сирии после запуска БПЛА на Эйлат с территории арабского государства. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — заявили в ЦАХАЛ.

Пресс-служба израильской армии отмечает, что считает правительство Сирии ответственным за любое действие, направленное против Израиля и территории еврейского государства.

До этого шиитское движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля.

9 ноября газета The Jerusalem Post писала, что звук взрыва раздался в израильском городе Эйлат, расположенном на берегу залива Акаба Красного моря. По информации издания, взрыв мог произойти из-за падения в населенном пункте беспилотного летательного аппарата.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.