Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ объявил об ударе по Сирии в ответ на атаку на Эйлат

ЦАХАЛ: армия нанесла удар по Сирии после запуска БПЛА на Эйлат

close
100%
Israel Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля нанесла удар по Сирии после запуска БПЛА на Эйлат с территории арабского государства. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате», — заявили в ЦАХАЛ.

Пресс-служба израильской армии отмечает, что считает правительство Сирии ответственным за любое действие, направленное против Израиля и территории еврейского государства.

До этого шиитское движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за совершенный обстрел города Эйлат на юге Израиля.

9 ноября газета The Jerusalem Post писала, что звук взрыва раздался в израильском городе Эйлат, расположенном на берегу залива Акаба Красного моря. По информации издания, взрыв мог произойти из-за падения в населенном пункте беспилотного летательного аппарата.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий