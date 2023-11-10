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Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3»

Минобороны Израиля сообщило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3»

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Shutterstock

Минобороны Израиля заявило о первом успешном боевом применении системы противоракетной обороны «Хец 3». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

«9 ноября перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватила цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря», — сказано в сообщении.

5 ноября британская газета The Telegraph писала, что удар Израиля по баллистической ракете, выпущенной хуситами из Йемена по Эйлату 30 октября, вероятно, стал первым в истории человечества боем в космосе. Отмечалось, что это первый случай, когда система ПРО Arrow израильско-американской разработки была использована по своему основному назначению — для ликвидации баллистических ракет на большой высоте и высокой скорости.

До этого стало известно, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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