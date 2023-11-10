Немецкий генерал объяснил проблемы ВСУ на фронте

Бывший командующий войсками НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что Вооруженные силы Украины разгромлены, а Россия готовит наступление на Одессу. Этим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу HKCM.

Куят пояснил, что в ходе летнего контрнаступления, проваленного украинской армией, ВСУ понесли тяжелые потери, в то время как российская армия провела успешную оборонительную операцию.

«Их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне. Это значит, что они готовят наступление», — заявил Куят.

Немецкий генерал цитирует военного теоретика Карла фон Клаузевица. Куят отмечает важность действий российской армии под Купянском и Красным Лиманом, а также на формирование в тылу дополнительной 25-й общевойсковой армии. По мнению немецкого генерала, российская армия готовится к масштабному наступлению, в ходе которого будет взята под контроль Одесса и достигнута граница Приднестровья.

До этого в США заявили о возможности России взять под контроль Харьков и Одессу.

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