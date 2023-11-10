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Средства ПВО Армии Израиля перехватили «подозрительную цель»

ЦАХАЛ заявил о перехвате подозрительной цели в небе на юге Израиля

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Ariel Schalit/AP

Средства противовоздушной обороны Израиля использовали зенитный ракетный комплекс Patriot для перехвата «подозрительной цели». Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили подозрительную цель в районе Аравы на юге Израиля, используя систему «Яхалом» (Patriot)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что цель не смогла проникнуть на территорию государства.

7 ноября позиции израильских войск, расположенные на спорных Голанских высотах, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Уточнялось, что на данной территории сработали израильские системы противоракетной обороны «Железный купол».

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что средства ПВО страны перехватили подозрительную воздушную цель недалеко от границы с Ливаном. После этого израильские военнослужащие открыли ответный артиллерийский огонь по территории соседнего государства.

6 ноября стало известно, что ракета израильской системы ПВО «Железный купол» отклонилась от курса и упала в жилом районе к югу от Тель-Авива в городе Ришон-ле-Цион.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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